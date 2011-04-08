Янукович: в Украине нет альтернативы ядерной энергетике

В Украине нет альтернативы ядерной энергетике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и повышения безопасности АЭС.

«Украина не имеет реальных экономически обоснованных альтернатив ядерной энергетике», - сказал Президент.

Он отметил, что именно поэтому правительство должно сделать все необходимое для обеспечения высокого уровня безопасности эксплуатации действующих атомных станций. «Правительство должно аргументировано доказать это украинскому народу и мировому сообществу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что Украина, как европейское государство, должна присоединиться к программе углубленной переоценки безопасности атомных станций в Европе.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство и Государственная инспекция ядерного регулирования должны выработать подходы к проведению дополнительной углубленной переоценки безопасности энергоблоков АЭС с учетом решений европейской группы регуляторов ядерной безопасности, которые будут утверждены 12 мая на заседании этой группы.

«Необходимо убедиться, что украинские атомные станции достаточно сейсмостойки и способны выдержать максимальную нагрузку для территории Украины – землетрясения», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству предпринять меры по совершенствованию национальной системы сейсмической безопасности Украины, предусмотрев создание соответствующих институциональных механизмов для развития этой системы.

Президент отметил, что после аварии на японских АЭС вопросы безопасности атомных станций приобретают еще большую актуальность. Он подчеркнул, что сегодня такие вопросы становятся самыми приоритетными в мире.

Также глава государства подчеркнул, что опыт ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС и японской “Фукусима-1” должен быть всесторонне учтен при выработке мер по обеспечению безопасности украинских атомных станций.