Украина присоединится к инициативе ЕС по проведению стресс-тестов АЭС - ГИЯР

Украина присоединится к инициативе Евросоюза по проведению стресс-тестов действующих АЭС в связи с событиями, произошедшими на японской АЭС Фукусима-1.

Об этом в интервью УНИАН сообщил главный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил ГАШЕВ.

По его словам, стресс-тесты для украинских АЭС будут подразумевать проведение аналитики и переоценки безопасности их работы по 4-м главным направлениям: землетрясения, смерчи, ураганы и затопления. При этом, с учетом опыта АЭС Фукусима-1, при проведении исследований будет учитываться возможность одновременного совпадения негативного влияния упомянутых выше природных факторов на работу той или иной станции.

М.ГАШЕВ подчеркнул, что проведение стресс-тестов ни в коем случае не подразумевает какую-то бы ни было имитацию аварийной ситуации на действующей АЭС, а будет проводиться как компьютерное моделирование с использованием современных специализированных программ.

«Это будут, грубо говоря, сидеть люди за компьютерами и задавать совпадение таких условий, которых не было в проекте (проект строительства АЭС). Будут задаваться самые тяжелые исходные условия для наших блоков с учетом совпадения этих возможных природных факторов»,- отметил М.ГАШЕВ.

Он сообщил, что переоценка безопасности станций будет проведена специалистами инспекции и НАЭК «Энергоатом» в период июнь-ноябрь т.г., а по ее итогам, в случае необходимости, регулятор сформирует ряд предписаний эксплуатирующей организации по усилению того или иного параметра безопасности.

М.ГАШЕВ также сообщил, в понедельник, 11 апреля, ГИЯР представит на рассмотрение Кабинета министров Украины план мероприятий и видение проведения стресс-тестов для украинских АЭС.

«Если все это будет одобрено, то, по сути, с середины апреля эти так называемые стресс-тесты начнутся уже у нас для всех действующих 4-х станций», - сказал М.ГАШЕВ.