Украина должна поднять перед мировой общественностью проблемы Чернобыля – Янукович

Украина на конференции по аварии на ЧАЭС должна поднять перед мировой общественностью проблемы, которые остались после этой катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«25-я годовщина Чернобыльской трагедии сегодня для нас является очень чувствительной, потому я хотел бы сказать, что и радиационная авария в истории ядерной энергетики с человеческими жертвами, радиоактивным загрязнением значительных территорий, где проживают миллионы людей, требует особого внимания», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. Потому он считает, что Украина должна поставить вопрос перед мировой общественностью, обществом, как решать проблемы, которые еще остались в Украине.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина должна обратить внимание и на трагедию в Японии.

«Ситуация, которая развернулась вокруг японской АЭС «Фукусима-1», вызванная сильным землетрясением и цунами. Кроме того, там рядом есть также АЭС «Аганава» ("Онагава" - УНИАН), которая также находится в очень сложном состоянии. Нам нужно посмотреть на эти вопросы, как говорят, украинским взглядом. Та трагедия и тот горький опыт, который получил украинский народ, сейчас, безусловно, призывает к усиленному вниманию, усиленной помощи в преодолении последствий таких трагедий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18-22 апреля будут проходить мероприятия к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы. В этих мероприятиях планируют принять участие ряд высокопоставленных должностных лиц, среди которых президент Єврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.