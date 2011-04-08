На страны Таможенного союза пришлось около 80% импорта нефтепродуктов

В январе-марте т.г. суммарный объем импорта светлых нефтепродуктов из России и Беларуси составил 719,2 тыс. тонн или 79,6% от всего импорта нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании UPECO (г. Киев).

Согласно сообщению, в I квартале импорт нефтепродуктов вырос на 38,4% по сравнению с тем же периодом 2010 года. Так, в январе-марте т.г. в Украину было импортировано 316,3 тыс. тонн бензинов и 587,7 тыс. тонн дизтоплива.

Помимо этого, в I квартале Украина сократила экспорт дизтоплива на 12% и увеличила экспорт бензинов на 37%.

В то же время украинские НПЗ (включая Шебелинский ГПЗ ДК «Укргазвыдобування») сократили выпуск светлых нефтепродуктов в сумме на 15%. Так, четыре из шести нефтеперерабатывающих предприятия (в Лисичанске, Кременчуге, Дрогобыче и Шебелинке) в январе-марте 2011 года произвели 705,8 тыс. тонн бензинов (-11%) и 634,8 тыс. тонн ДТ (-18,9%).

Таким образом, согласно расчетам консалтинговой компании UPECO, доля импортных бензинов в наполнении рынка в I квартале 2011 года увеличилась на 5% – до 35%, а рост объемов импортного ДТ в структуре рынка дизтоплив составил 15,5% – до 52,8%, по сравнению с показателями января-марта 2010 г.