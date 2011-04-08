Украина рассчитывает на поддержку СНГ в чернобыльских проектах – Грищенко

Украина рассчитывает на поддержку стран-участниц Содружества Независимых Государств в международных чернобыльских проектах, инициированных нашей страной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходит в Киеве.

«Мы рассчитываем, что страны Содружества поддержат международные чернобыльские проекты, инициированные Украиной, что позволит существенно увеличить антикризисный потенциал СНГ», - сказал министр.

Он также напомнил, что в конце апреля под эгидой ООН в Киеве состоится международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы: безопасность будущего». По словам К.ГРИЩЕНКО, Украина рассчитывает на участие в этом мероприятии высоких представителей стран-участниц СНГ.