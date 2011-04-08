Янукович выступает за принятие новой целевой программы по ЧАЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за принятие новой целевой программы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Президента, неотложным заданием для всех органов власти является подготовка и обеспечение принятия законов, направленных на обеспечение ядерной и радиационной безопасности, ядерной энергетики. И на основе нового законодательства Президент считает необходимым принятием новой целевой программы.

Также В.ЯНУКОВИЧ высказался за укрепление организационно-правового статуса, обеспечение надлежащего финансирования и действенной научно-технической поддержки организаций и учреждений, которые занимаются вопросами ядерной безопасности.