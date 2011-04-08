Греческая ENECO намерена строить ВЭС в Крыму

Греческая ENECO Ltd заявила о намерении по строительству ветропарков на территории АР Крым суммарной установленной мощностью до 500 МВт.

Соответствующее заявление представители компании озвучили в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между ENECO Ukraine Ltd и Агентством регионального развития Крыма, сообщается на сайте агентства.

Предполагается, что на первом этапе сотрудничества украинская дочерняя компания профинансирует пилотный проект строительства ветропарка мощностью 45 МВт с 25% участием собственного капитала. Еще 75% будут финансироваться при участии Национального банка Греции.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта, реализация которого рассчитана до 2014 года, – 71 млн. евро. В этом году инвестор планирует освоить 4,237 млн. евро.

Аналогичное соглашение о сотрудничестве ENECO Ukraine Ltd подписало в конце марта с Херсонской областной государственной администрацией.

Как сообщили УНИАН в ОГА, компания заявила о заинтересованности в строительства ветропарков на территории береговых линий Скадовского, Чаплынского и Каланчакского районов области.

В то же время, в самой ENECO Ukraine Ltd не комментируют своих намерений.

«На данном этапе мы не комментируем своих планов», - сказала УНИАН директор по развитию ENECO Ukraine Ltd Ольга ТКАЧЕНКО.

Согласно данным, представленным на официальном сайте компании, в настоящее время ENECO Ltd ведет строительство 15 ВЭС и 4 солнечных электростанций на территории Греции и Африки. Общая установленная мощность этих энергообъектов составляет до 200 МВт.