Отопительный сезон в Симферополе продлен из-за похолодания

Власти Симферополя продлили отопительный сезон в связи с резким понижением температуры - среднесуточная составляет менее 8 градусов тепла.

Об этом сообщил пресс-центр Симферопольского городского совета.

Мэр Симферополя Виктор АГЕЕВ, в соответствии с законодательством, распорядился продлить сверхнормативный отопительный сезон.

«С 5 апреля тепло подается во все детские дошкольные учреждения и родильные дома. Уже сегодня включено отопление во всех школах, объектах здравоохранения, социального назначения и жилищном фонде Симферополя», - говорится в пресс-релизе.

Арендное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго», Симферопольская теплоэлектроцентраль ООО «КрымТЭЦ», ООО «Крымтеплоснабжение» и другие тепловырабатывающие предприятия и предприятия будут осуществлять подачу тепла до 15 апреля. В случае ухудшения погодных условий, поддерживать нормативный температурный режим в учреждениях здравоохранения и детских дошкольных учреждениях Симферополя.