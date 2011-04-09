В 10 областях Украины из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В Тернопольской области обесточены 83 населенных пункта, в Ривненской – 47, в Волынской – 20, в Ивано-Франковской – 20, в Житомирской – 14, в Винницкой – 10, во Львовской – 4, в Киевской – 3, в Черкасской – 3 и в Николаевской – один населенный пункт.