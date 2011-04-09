На АЭС "Фукусима-1" строят заграждение, чтобы защитить Тихий океан от загрязненной воды

Инженеры японской компании TEPCO, оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", в субботу приступили к постройке стального заграждения на территории станции, чтобы не допустить попадания радиоактивных веществ в Тихий океан, сообщает агентство Киодо.

Строительные работы идут в районе второго энергоблока, около технического резервуара, из которого ранее была утечка высокорадиоактивной воды в океан. Брешь, из которой струилась вода, удалось заделать в среду. Специалисты планируют полностью обнести здание энергоблока номер 2 и прилегающие технические сооружения забором длиной 120 метров.

В начале недели TEPCO приступила к сбросу 11,5 тысячи тонн низкорадиоактивной воды в Тихий океан, чтобы использовать освободившиеся резервуары для высокорадиоактивной воды. Компания заявила, что сожалеет о принятом решении, но в сложившейся ситуации это единственный выход.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания.

РИА Новости