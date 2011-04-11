Каддафи принял план перемирия, предложенный Африканским союзом

Ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ принял план перемирия, предложенный делегацией Африканского союза.

Об этом заявил накануне по итогам переговоров с главой Джамахирии Президент ЮАР Джейкоб ЗУМА, взявший на себя роль посередника, сообщает NEWSru.

Подробности условий урегулирования ливийского конфликта, на которых остановись стороны, Дж.ЗУМА не сообщил. По словам информированных источников, в ходе переговоров обсуждалась отставка М.КАДДАФИ.

Как сообщает Би-Би-Си, в воскресенье Дж.ЗУМА, президенты Мавритании Мохамед Оулд АБДЕЛ АЗИЗ, Мали Амаду Тумани ТУРЕ, Конго Денис Сассу НГЕССО и министр иностранных дел Уганды Анри Орием ОКЕЛЛО в течение нескольких часов в столице Ливии Триполи обсуждали с М.КАДДАФИ условия перемирия.

Руководство НАТО дало согласие на прилет миссии представителей Афросоюза. Сотни сторонников М.КАДДАФИ с его портретами и зелеными флагами Джамахирии встречали африканских лидеров в аэропорту, передает РИА «Новости».

Ранее лидеры повстанцев заявляли, что не будут обсуждать условия прекращения огня до тех пор, пока М.КАДДАФИ не уйдет в отставку.

План выхода из кризиса предусматривает окончание военных действий, обеспечение возможности доставки гуманитарной помощи, а также начало диалога между представителями различных социальных групп и племен. Как подчеркивают представители оппозиции, они не примут план перемирия Африканского союза, если в нем предполагается, что М.КАДДАФИ останется на своем посту или же власть будет передана его сыновьям. В правительстве Ливии неоднократно заявляли, что М.КАДДАФИ не собирается уходить в отставку.