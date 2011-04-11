В Японии пропавшими без вести считаются свыше 14 тысяч человек

Спустя месяц после разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами в Японии в списках пропавших без вести числятся свыше 14 тысяч человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Kyodo.

Согласно законодательству Японии, человек, о судьбе и местонахождении которого ничего не известно, считается пропавшим без вести в течении трех месяцев.

В настоящее время около 151 тысячи жителей северо-восточных регионов страны, потерявших свои жилища, остаются во временных убежищах.

Жертвами цунами и землетрясения стали, согласно последним данным, почти 13 тысяч человек.