В Японии произошло еще одно землетрясение, угрозы цунами нет

На юге Японского архипелага 9 апреля произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

По его данным, очаг землетрясения находился вблизи южной части острова Танэгасима (префектура Кагосима), где расположен единственный в стране космодром, на глубине около 10 километров. О разрушениях не сообщается, опасности цунами нет. Мощные подземные толчки были зафиксированы также в префектурах Кагосима, Ойта, Миядзаки, Хиросима, Эхимэ, Коти и Кумамото.

С начала текущих суток на территории Японии произошло уже более десяти землетрясений магнитудой свыше 4. Чаще всего толчки регистрировались на северо-востоке острова Хонсю.

По прогнозам специалистов, повышенная сейсмическая активность на тихоокеанском побережье Японии, которая отмечается здесь после мартовского стихийного бедствия непрерывно на протяжении месяца, продолжится еще некоторое время.

Как сообщал УНИАН, в Японии 11 марта произошло крупное землетрясение, которые привело к возникновению цунами. Жертвами стихии стали более 12 тысяч человек, произошла авария на АЭС «Фукусима-1», последствия которой до сих пор не ликвидированы.