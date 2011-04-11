Фьючерсы на нефть достигли максимума

Котировки фьючерсов на нефть в США в пятницу превысили 112 долларов за баррель впервые за 2,5 года, так как падение доллара стало еще одним стимулом неуклонного роста цен на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,49 доллара, или на 2,3%, до 112,79 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 3,98 доллара до 126,65 доллара за баррель, что является самым высоким итоговым уровнем с июля 2008 года и всего на 17 долларов ниже рекордного уровня закрытия.

Цены на нефть демонстрировали рост в течение последних семи сессий благодаря признакам тупиковой ситуации в Ливии и опасениям по поводу того, что насилие в других странах-производителях нефти может вызвать перебои с мировыми поставками. Увеличивается число инвесторов, которые обращаются к сырьевым товарам в попытке защититься от инфляции, несмотря на сигналы некоторых центральных банков о том, что мягкая денежно-кредитная политика близка к завершению.

Благодаря росту на 23% на NYMEX с начала этого года цены на нефть приблизились к уровням, которые, как опасаются экономисты, могут повредить экономическому росту. В конечном итоге это может привести к сокращению спроса на нефть. Но трейдеры говорят, что угроза перебоев с поставками, особенно из Нигерии, где позднее в этом месяце состоятся выборы, вызывают у них настороженность, препятствуя ставкам против недавнего роста.

Фьючерсы на золото в пятницу выросли до рекордных максимумов, потому что как нефть, так и драгметаллы реагируют на ослабление доллара США. Американская валюта упала против евро после того, как Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку.

В пятницу евро вырос более чем на 1% против американской валюты после достижения максимума 1,4444 ранее в течение сессии. Слабый доллар имеет тенденцию повышать цены на нефть, так как она становится дешевле для тех, кто покупает ее на другие валюты.

Тем не менее, нефтяные рынки сосредоточены на боях в Ливии, где гражданская война препятствует поставкам для потребителей до 1,6 млн. баррелей нефти в день.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 7,42 цента, или на 2,3%, до 3,2607 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 11,37 цента, или на 3,4%, до 3,3197 доллара за галлон.