«Турбоатом» сдал под отгрузку рабочее колесо для Нурекской ГЭС

ОАО «Турбоатом» провело испытания и сдало под отгрузку первое рабочее колесо для Нурекской ГЭС (Таджикистан).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, 4-6 апреля 2011 года в присутствии представителей заказчика специалисты «Турбоатома» провели балансировку рабочего колеса № 1 диаметром 4,75 м радиально-осевой гидротурбины, контроль геометрии, цветную дефектоскопию и ультразвуковой контроль сварных швов.

По результатам работы подписан акт сдачи-приёмки о том, что все контролируемые параметры соответствуют нормам. Колесо весом 53 тонны будет упаковано и отправлено на специальном автотранспорте в Гостомель (Киевская обл.), а далее на самолете в Таджикистан.

Представители заказчика выразили удовлетворение проведенной работой и намерение продолжить сотрудничество с ОАО «Турбоатом». В перспективе планируется изготовление ещё шести колёс, направляющего аппарата, вала турбины и сервомоторов.

Справка УНИАН. Контракт на модернизацию оборудования Нурекской ГЭС ОАО «Турбоатом» и ОАХК «Барки Точик» (Таджикистан) подписали в октябре 2009 года. После модернизации мощность Нурекской ГЭС возрастёт на 10%, КПД повысится на 4%, срок службы гидротурбин увеличится до 30-40 лет, а также улучшатся показатели надёжности, эффективности и экологической безопасности.

Нурекская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Средней Азии установленной мощностью 2700 МВт. Первые поставки для этой станции начались в 1971 году. Всего на Нурекскую ГЭС «Турбоатом» поставил 9 радиально-осевых гидротурбин единичной мощностью 310 МВт и 9 шаровых затворов диаметром 4,2 м.

Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») – одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.