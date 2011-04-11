Отказ от ядерной энергетики увеличит выбросы в атмосферу – вице-спикер Госдумы

Москва. Даже частичный отказ от ядерной энергетики приведет к увеличению выбросов в атмосферу.

Как сообщили УНИАН в Российском газовом обществе, об этом заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Валерий ЯЗЕВ.

«Даже частичный отказ от ядерной энергетики приведет к увеличению доли в мировой генерации тепловых электростанций. Как следствие – возрастут выбросы в атмосферу и будет сорвана программа по борьбе с парниковыми газами и глобальным потеплением. На мой взгляд, это очень серьезная угроза, и не считаться с этим нельзя», – сказал В.ЯЗЕВ.

Он отметил, что атомная генерация занимает сегодня весьма существенную долю в мировом энергобалансе. По данным МАГАТЭ, это порядка 30% в Европе и около 20% в Северной Америке. Показатели очень высокие, и просто так отказаться от АЭС без их замещения нереально, отметил он.

В.ЯЗЕВ подчеркнул, что страны, имеющие высокую долю ядерной генерации, например Франция или США, однозначно не собираются сворачивать свои планы по развитию ядерной энергетики. «Для них это слишком дорого и неэффективно. Примерно та же позиция у стран, лишенных собственных углеводородов и вынужденных завозить их из-за границы», – сказал он.

По его словам, несмотря на серьезную аварию в Японии, имеющую далеко идущие последствия, японцы не только не собираются отказываться от ныне действующих реакторов, но и готовы строить новые. «По крайней мере, такие заявления звучат сегодня от японского правительства», – добавил В.ЯЗЕВ.

При этом он отметил, что Германия, где правительство вынуждено было пойти на закрытие семи старых энергоблоков, стала импортером электричества, хотя еще недавно являлась одним из экспортеров. «Вряд ли это пойдет на пользу ее национальной экономике», – отметил он.