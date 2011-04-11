Снижение акцизов на бензин и дизтопливо не приведет к снижению цен – эксперт

Снижение акцизов на бензин и дизельное топливо на 50 и 30 евро за тонну соответственно не приведет к снижению цен на нефтепродукты.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор НТЦ «Психея» (Киев) Сергей САПЕГИН.

По его информации, эксперты НТЦ «Психея» считают, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо не позволит стабилизировать цены на нефтепродукты, сократит бюджетные поступления, осложнит содержание автомобильных дорог и лишит автомобилистов Украины с доходами ниже среднего возможности перехода на более дешевые виды топлива.

«Заявления ряда СМИ о том, что снижение ставок акциза на бензин и дизельное топливо позволит снизить розничные цены на бензин на 40-60 коп./литр, ошибочны», – сказал он.

По его словам, за последние две недели нефть марки Brent подорожала почти на 10% (с 113 до 124 долл./барр.). При этом все прогнозы указывают на то, что рост цен на нее продолжится. Таким образом, сырье для украинских НПЗ, отечественные и импортируемые нефтепродукты подорожают по меньшей мере на 52 евро/тонна.

«Это не позволяет говорить о возможности не только снижения, но и стабилизации розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине», – добавил С.САПЕГИН.

Кроме того, он отметил, что при подготовке законопроектов, принятых Верховной Радой 7 апреля, также не было учтено, что снижение акциза на бензин и дизтопливо при сохранении акциза на сжиженный газ в размере 40 евро/тонна ухудшит привлекательность газового топлива и усилит социальную напряженность в обществе.

По его информации, сокращение ценового соотношения между бензином марки А-95 и сжиженным газом с 1,7-1,8 до 1,6 не только сделает невозможным переход на газовое топливо автомобилистов с уровнем доходов ниже среднего, но и приведет к подорожанию транспортных услуг и ряда социальных товаров. Это объясняется тем, что из почти 800 тыс. автомобилей, работающих на сжиженном газе, около 70% являются бюджетными марками, которые используются, в частности, как такси. Еще около 25% приходится на микроавтобусы и грузовые фургоны, используемые в том числе для перевозки молока, хлеба и других социальных товаров. Лишь 5% транспортных средств, работающих на сжиженном газе, являются престижными иномарками.

Также эксперт добавил, что последствия сдерживания цен более разрушительны для рынка, чем подорожание, которого правительство пытается избежать.

«Вместо уменьшения акцизов, ведущих к снижению затрат (по сути, увеличению доходов) нефтетрейдеров, куда более эффективным было бы увеличение финансирования дорожных работ. Ведь чем лучше дороги, тем меньше расход топлива. При этом эффект от указанной меры тем больше, чем выше цены на нефть и нефтепродукты», – добавил С.САПЕГИН.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2011 год".

В связи с ростом мировой цены на нефть для стабилизации цены на нефтепродукты предусматривается уменьшить временно на три месяца ставки акцизного налога на бензины моторные – на 50 евро за 1000 кг (с 182 до 132 евро) и на дизельное топливо – на 30 евро за 1000 кг (с 90, 69, 62, 42 до 60, 39, 32, 12 евро). Указанные меры приведут к уменьшению поступлений в специальный фонд государственного бюджета акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) на 658 млн. грн. и акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – на 391,1 млн. грн.

Поскольку эти поступления являются источником наполнения Дорожного фонда, с целью недопущения срыва запланированного объема дорожных работ предусмотрено увеличить расходы «Укравтодора» по общему фонду на 1 млрд. грн. за счет увеличения поступлений налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).