Эксперты считают удачным шагом привлечение инвестиций в угольную отрасль через концессию

Эксперты считают удачным шагом правительства привлечение инвестиций в угольную отрасль путем развития государственных угледобывающих предприятий через механизм концессии.

В частности, исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине Олег УСТЕНКО в интервью УНИАН положительно оценил решение правительства о привлечении инвестиций в угольную отрасль через концессию.

«Мы устали уже ожидать притока прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Украины в целом и в угольную отрасль в частности, в то время как во всем мире активно применяется инструмент концессии для развития добывающих отраслей», – сказал он.

В свою очередь, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ не видит препятствий для привлечения инвестиций в угольную отрасль посредством концессии. «Концессия как способ развития и привлечения инвестиций в угольную отрасль далеко не новый инструмент», – сказал он, отметив при этом, что немаловажным является правильный подход к вопросу формирования условий концессии, которые бы отвечали интересам государства и инвестора.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2011 года на своем заседении Кабинет Министров принял принципиальное решение внести изменения в «Перечень объектов права государственной собственности, которые могут передаваться в концессию» (перечень был утвержден постановлением Кабмина 11 декабря 1999 г. № 2293 и впоследствии несколько раз дополнялся). Согласно предложенным 4 апреля изменениям в список добавились два угледобывающих предприятия – ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит». Постановление на данный момент отправлено на доработку и в ближайшее время будет передано на подпись главе правительства.

Справка УНИАН. ГП «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», одно шахтоуправление, а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская».

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.