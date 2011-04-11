«Нафтогаз» оптимизировал структуру и штатное количество сотрудников аппарата

В соответствии с принципами административной реформы, начатой Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» провела оптимизацию организационной структуры и штатного количества сотрудников аппарата компании.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, по состоянию на апрель 2011 года численность общего руководства аппарата компании сократилась более чем вдвое – с 11 человек (на 1 января 2010 г.) до 5. Штатное количество сотрудников аппарата уменьшилась с 686 человек (на 1 января 2010 г.) до 530, или на 23%. Кроме того, за этот период почти втрое сократилось количество самостоятельных структурных подразделений компании.

«Таких результатов удалось достичь за счет оптимизации структуры управления компанией, а именно: устранения дублирования функций между структурными подразделениями компании; отказа от выполнения малоэффективных функций и внедрения автоматизированных систем документооборота, финансового и экономического планирования; усовершенствования процесса принятия управленческих решений путем упрощения бюрократических процедур», – отмечено в сообщении.

Также в сообщении сказано, что оптимизация структуры аппарата компании проводится в рамках общего плана мероприятий по реформированию НАК «Нафтогаз Украины» и позволит существенно сократить расходы на содержание персонала, обеспечить прозрачное распределение ответственности и функциональных обязанностей, а также будет способствовать повышению мотивации и производительности труда сотрудников.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.