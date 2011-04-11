Швейцарская Man Oil Group с украинскими партнерами намерена перерабатывать нефтешламы в РФ

Москва. Швейцарская компания Man Oil Group совместно с украинскими партнерами намерена перерабатывать нефтешламы крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ТНК.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил президент компании Man Oil Group Генадий МАН.

«Сейчас в России возникает огромный интерес со стороны гигантов рынка к новым технологиям и инновационным решениям. Man Oil Group обсуждает перспективы сотрудничества с крупнейшими нефтедобывающими компаниями России – «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и ТНК», – сказал Г.МАН.

По его словам, на фоне увеличения добычи и сокращения запасов природных ресурсов компании поворачиваются лицом к инновационным технологиям по извлечению углеводородов.

«Нефтешламы станут ценным химическим сырьем. Потери нефти при переработке грандиозные, активное использование устаревших технологий ставит под угрозу объемы природных запасов сырья, а также ведет к экологической катастрофе. Накопление коммерческих нефтепродуктов в России растет, производители четко чувствуют увеличение спроса на внутреннем рынке, и выводы очевидны», – сказал Г.МАН.

По информации Man Oil Group, коммерческие запасы сырой нефти в РФ активно снижаются на фоне значительного увеличения запасов нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, 22 марта т.г. Man Oil Group и производитель нефтегазового оборудования ОАО «Турбогаз» (Харьков) подписали рамочный контракт на создание комплекса по переработке нефтешлама.

По словам президента Man Oil Group Генадия МАНА, будет изготовлено оборудование, которое использует экологически безопасную технологию переработки, разработанную компанией Man Oil Group. Проект рассчитан на три года. По его словам, это результат полуторагодичной работы команды специалистов по внедрению новаторской технологии в практику. Будет изготовлена и внедрена абсолютно уникальная установка по переработке различных видов шлама, способная выделить до 95% углеводородной фазы. Такой процесс позволит отправить товарные нефтепродукты обратно в производство, а твердую фазу – на биоремедиацию, что обеспечит биологически чистую почву.

Согласно официальным исследованиям, «запасы» нефтешлама составляют: в России – 100 млн. тонн, в Азербайджане – 25 млн. тонн, в Казахстане – 40 млн. тонн, в Украине – около 5 млн. тонн.

Справка УНИАН. Компания Man Oil Group создана в Швейцарии. Офисы компании расположены в Швейцарии, России, Украине, Казахстане и Айзербайджане. Компания решает задачи экологической безопасности, обеспечивая в промышленных масштабах комплексную переработку нефтешламов и нефтезагрязненных почв с последующей биоремедиацией минеральной составляющей.

ОАО «Турбогаз» имеет 36-летний опыт разработки и производства энерготехнологического оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Над проектом работает более половины специалистов предприятия – 180 человек, в том числе 5 кандидатов наук, 2 члена-корреспондента Академии наук.

Оснащенность предприятия, квалификация специалистов и положительный опыт работы ОАО "Турбогаз" и дочернего предприятия "Завод Турбогаз" позволяют реализовывать проекты по внедрению высокотехнологичного оборудования собственной разработки.

В соответствии с утвержденным графиком поставок, оборудование третьего поколения будет изготовлено и поставлено в конце мая этого года.

*** Нефтешламы – это сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. Соотношение составляющих нефтешлам элементов может быть самым различным.

Нефтяные шламы образуются при проведении таких производственных процессов, как переработка, добыча и транспортировка нефти. Данный тип отходов представляет большую опасность для окружающей среды и подлежит захоронению или переработке.