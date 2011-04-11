Крупнооптовые цены на нефтепродукты выросли в среднем на 1,7%

С 4 по 11 апреля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1-2,6% (в среднем на 1,7%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 апреля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 2,6%, или 290 грн./тонна, – до 11290 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 1,4%, или 170 грн./тонна, – до 11900 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 1,0%, или 120 грн./тонна, – до 12130 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 1,6%, или 160 грн./тонна, – до 10300 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.