Против Тимошенко возбудили новое дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня следователь по особо важным делам Генпрокуратуры возбудил уголовное дело по отношению к Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения ею власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 году. Убытки, согласно заключению экспертов, от этого составляют более 1 млрд. грн., или приблизительно 200 млн. долларов. Дело принято в производство Главного следственного управления Генпрокуратуры. Организована следственная группа, куда вошли представители МВД и СБУ», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Он отметил, что дело возбуждено по материалам, которые Генпрокуратура получила от СБУ.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли пересматриваться вопрос об изменении Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения, учитывая размер нанесенных государству убытков, Р.КУЗЬМИН сказал: «Вопрос об избрании меры пресечения решает следователь в рамках предоставленной ему компетенции. Если следователь посчитает обратиться в суд, он это сделает».