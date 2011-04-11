Оснований для возбуждения уголовного дела против Тимошенко достаточно - Кузьмин

Оснований для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из-за подписания ею газовых контрактов в 2009 году достаточно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«Следователь изучил материалы, переданные СБУ, и установил бесспорное наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного дела», - сказал он.

По словам Р.КУЗЬМИНА, в рамках расследования указанного дела «будут проводиться тщательные исследования, по которым будут приниматься решения».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.