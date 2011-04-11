Госшахты в I квартале увеличили добычу угля на 9,7%

Государственные угледобывающие предприятия в январе-марте т.г. увеличили добычу рядового угля на 9,7%, или на 828,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,388 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в марте госсектор нарастил добычу угля на 10,2%, или на 304,1 тыс. тонн – до 2,978 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.