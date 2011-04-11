В Луганске обсудили проект создания предприятия по сборке солнечных модулей

Немецкая компания Sigsolar GmbH подготовит проект по установке солнечных модулей в Луганской области, с учетом украинского законодательства и требований, а также представит его на рассмотрение руководству Луганщины, передает корреспондент УНИАН.

По сообщению пресс-службы облгосадминистрации, в Луганске прошла встреча представителей областной власти и немецкой компании Sigsolar GmbH, которая специализируется по производству и продаже солнечных батарей. Немецкую компанию представляли управляющий компанией Юрген ШРЕДЕР, юрист компании Шенесель СВЕН и представитель компании Sigsolar GmbH в Украине Гебель МИХАЕЛЬ.

Участники встречи обсудили вопрос по внедрению проекта «Создание предприятия по сборке солнечных модулей и их установка на территории Луганской области».

Компания Sigsolar GmbH – новичок на украинском рынке и Луганщина является одной из первых областей, которую посетили ее представители.

Как подчеркнул во время встречи управляющий компанией Юрген ШРЕДЕР, солнечная энергия – практически неисчерпаемый ресурс. Германия одна из первых стран, которая начала развивать это направление альтернативных источников энергии. На сегодня к ней присоединяется все большее количество стран Европы. По его словам, менеджеры компании уже провели ряд встреч с представителями профильных украинских ведомств, которые проявили заинтересованность в развитии таких технологий на территории Украины.