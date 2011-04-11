В Тернопольской области нефтепродукты за неделю подорожали на 2-4 коп.

В Тернопольской области светлые нефтепродукты на прошлой неделе подорожали на 2-4 коп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизтопливо подорожало на 0,4% - с 9,31 до 9,35 грн./л, бензин марки А76 – на 0,2% (с 9,14 до 9,16 грн./л), бензин марки А92 – на 0,3% (с 9,53 до 9,56 грн./л), бензин марки А95 – на 0,3% (с 9,8 до 9,83 грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 9,2-9,6 грн./л, на бензин марки А76/80 – 9,1-9,25 грн./л, на бензин марки А92 – 9,45-9,7 грн./л, на бензин марки А95 – 9,7-9,99 грн./л.

Минимальный уровень розничных цен на нефтепродукты установлен на АЗС ОАО «Укрнафта» и ПП “Укрпетроль”, максимальный – на АЗС ООО “Торговый Дом “Континиум - Галичина” (бренд WOG) и Львовского филиала ОАО “Концерн Галнафтогаз” (бренд ОККО).