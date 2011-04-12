Руководители государств мира обсудят в Киеве перспективы ядерной энергетики

На международном саммите по вопросам ядерной энергетики в апреле в Киеве Украина получает шанс еще раз заявить о своих энергетических интересах, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Это очень важно для нас, потому что там приезжают руководители Европейского Союза, руководители разных стран, и будут обсуждаться глобальные перспективы ядерной энергетики. И здесь нам нужно будет искать свое место и, опять же, отстаивать свои интересы, потому что будет идти речь и о вопросах достройки нашего «Укрытие» и о будущем нашей атомной энергетики», - сказал он на пресс- конференции в Киеве 11 апреля т.г.

Эксперт прогнозирует, что аналогичные вопросы будут вынесены на повестку дня визита в Украину премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина 12 апреля. «Вопрос атомной энергетики, как я понимаю, будет обсуждаться на переговорах Азарова с Путиным», - сказал В.Фесенко

Напомним, Международный саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии, инициированный Президентом Украины Виктором Януковичем и под эгидой ООН, пройдет в Киеве 19 апреля этого года. Саммит пройдет в рамках мероприятий по случаю 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.