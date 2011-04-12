Геец: активизация переговоров о ТС заставляет Европу идти на уступки Киеву

Активизация переговоров по присоединению Украины к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном может заставить Европейский Союз пойти на существенные уступки в переговорах по созданию зоны свободной торговли Украина - ЕС. Такое мнение высказал директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец в интервью журналистам в Киеве.

По его словам, украинская делегация должна выторговать максимальные уступки в сельскохозяйственной сфере. «Основное - очень трудная задача - в аграрном секторе. Сегодня следует закладывать условия на будущее... Если сегодня устанавливают нам определенные ограничения, то там должно записываться, что из этих ограничений снимаем 20%, потом 30, потом - 50% и через 2-3 года выходим на режим зоны абсолютно свободной торговли без всяких там пошлин или квот и т.п.», - отметил ученый.

По мнению академика, в результате присоединения Украины к Таможенному союзу, Европа получит высшие торговые и таможенные барьеры при экспорте своей продукции на восток. «Отдельные страны начнут соответствующие переговоры с нами о том, чтобы мы погасили им эти потери. Эти процессы очень длинные, они тянутся годами, поэтому это тоже соответственно, потери», - прокомментировал В.Геец.

Ученый позитивно оценил назначение первого вице-премьера Андрея Клюева главным переговорщиком с Евросоюзом по вопросу подписания соглашения о создании зоны свободной торговли, назвав его «опытным подготовленным человеком, высококлассным менеджером». В.Геец подчеркнул, что А.Клюеву необходимо привлечь к работе «максимум экспертов, умеющих положить на стол соответствующие оценки», что будет способствовать принятию решений в пользу национальных интересов Украины.

В.Геец также назвал «абсолютно правильным» намерения назначить первого вице-премьера одновременно национальным координатором по вопросам экономического взаимодействия Украины с Россией и СНГ, заметив, что при построении внешнеэкономической стратегии необходимо учитывать важность этих двух направлений экономического сотрудничества.

Справка УНИАН. Как сообщил в Брюсселе заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий после завершения 16-го раунда переговоров, Украины и ЕС смогли добиться прогресса по трем из пяти самых сложных вопросов, касающихся тарифных квот на продукцию сельского хозяйства, либерализации тарифных ставок на импорт в Украину автомобилей «секонд-хенд», а также в сфере географических наименований. До сих пор нерешенными остаются вопросы энергетики и экспортных пошлин.

Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. 7 апреля 2011 Президент Виктор Янукович сообщил, что Украина планирует подписать с Европейским Союзом соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли до конца этого года.