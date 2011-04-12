Низкие цены на газ Украине может дать лишь участие в Таможенном союзе и ЕЭП – Глазьев

Стабильные низкие цены на газ Украине может дать лишь участие в Таможенном союзе и в последующем - в Едином экономическом пространстве.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза Сергей ГЛАЗЬЕВ в эфире телеканала ICTV.

«Если мы хотим иметь в Украине стабильные низкие цены на газ, то другого варианта, как участие в Едином экономическом пространстве и Таможенном союзе, нет», - заявил С.ГЛАЗЬЕВ.

Он отметил, что в случае присоединения к ЕЭП цена на газ для Украины, как и для других членов объединения, буде формироваться на условии равнодоходности,

«Есть два варианта (для снижения цены – УНИАН). Либо равнодоходность, как это в Едином экономическом пространстве, у нас предусматривается. Тогда цены на газ не будут пересматриваться каждый год, а будут такие же, как в России и Беларуси, с учетом транспортных издержек. Если мы остановимся на зоне свободной торговли - тогда мировые принципы ценообразования. Одним из примеров чего является привязка цены на газ к ценам на нефть», - отметил С.ГЛАЗЬЕВ.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

17 марта т.г. во время встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

5 апреля уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» сказал, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС.

7 апреля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.