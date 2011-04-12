Цены на нефть на NYMEX в понедельник упали на фоне опасений относительно спроса

Котировки фьючерсов на нефть в понедельник упали ниже отметки 110 долл. за баррель, так как трейдеров стало беспокоить, что рост цен начинает оказывать давление на спрос, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 2,87 долл., или на 2,5%, - до 109,92 долл. за баррель после достижения впервые за много лет нового максимума 113,46 долл. за баррель ранее в ходе сессии.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились в цене на 2,63 долл. - до 124,02 долл. за баррель.

Резкий рост цен на нефть на прошлой неделе заставил инвесторов задуматься над тем, является ли спрос устойчивым на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики. Международный валютный фонд в понедельник сообщил, что рост мирового ВВП замедлится до 4,4% в этом году, при этом высокие цены на нефть и распространение кризиса суверенного долга Европы угрожают его восстановлению. Прогноз роста ВВП США в 2011 году был пересмотрен МВФ в сторону понижения, до 2,8%.

Розничные цены на бензин в США в среднем выросли до 3,77 долл. за галлон, что на 11 центов выше по сравнению с предыдущей неделей и всего на 34 цента ниже рекордно высоких цен июля 2008 года. В понедельник вечером Министерство энергетики США сообщило, что цены на дизельное топливо для грузовиков выросли выше 4 долларов за галлон.

В Credit Suisse полагают, что высокие цены на бензин уже начали оказывать давление на спрос, а в Goldman Sachs указывают на "появляющиеся признаки разрушения спроса" как признак того, что рост цен на нефть вряд ли продолжится.

Тем не менее, некоторые наблюдатели за рынком опасаются предсказывать масштабное снижение спроса.

Опасения относительно спроса сильно разнятся с опасениями относительно перебоев с поставками, которые способствовали росту фьючерсов на нефть почти на 20% в этом году. Возможность прекращения военных действий в Ливии после того, как представители Африканского союза в понедельник прибыли в Бенгази, чтобы выступить посредниками в заключении соглашения о прекращении боевых действий, вызвала снижение цен на нефть в начале торгов. Однако протестующие отвергли любое соглашение, при котором Муамар Каддафи и члены его семьи останутся у власти, сообщает AFP.

Кроме ситуации в Ливии, трейдеры также внимательно следят за ситуацией в Нигерии, в которой добывается примерно 2,2 млн. баррелей высококачественной нефти в день, на фоне национальных выборов.

Во время предыдущих выборов оппозиционные группы атаковали нефтяную инфраструктуру в этой западно-африканской стране, что вызвало перебои с добычей нефти. Любое снижение экспорта нефти из этой страны может негативно отразиться на рынке нефти, так как экспорт нигерийской высококачественной малосернистой нефти нивелирует снижение нефтедобычи в Ливии.

США, которые импортируют 40% нигерийской нефти, могут быть особенно уязвимы, хотя запасы нефти в последние недели значительно выросли.

В среду Министерство энергетики США опубликует данные по запасам. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных Dow Jones Newswires, запасы нефти на отчетной неделе выросли на 700 тыс., запасы бензина сократились на 1,1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 500 тыс. баррелей.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подешевели на 6,02 цента, или на 1,9%, - до 3,2005 долл. за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 6,72 цента - до 3,2525 долл. за галлон.