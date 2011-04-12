Около 1,2 млрд. грн. от повышения тарифов на газ направят на освоение газовых месторождений

В 2011 году Украина направит около 1,2 млрд. грн., полученных от повышения тарифов на газ, на освоение газовых месторождений на шельфе Черного и Азовского морей.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «День».

По его словам, указанные средства будут вложены в добычу углеводородов на Субботинском, Штормовом и Одесском месторождениях, что позволит увеличить добычу газа в Украине и обеспечить потребителей газом отечественной добычи.

«Дополнительные средства от повышения тарифов на газ для населения пойдут на увеличение добычи газа в нашей стране. Приблизительно 1,2 миллиардов гривень уже в этом году будут направлены на освоение лицензий, которые принадлежат государству, - в Азовском и Черном морях. Это Субботинское, Штормовое, Одесское - все месторождения, которые, по нашему мнению, при условии вложения денег дадут дополнительное количество газа и позволят обеспечить нашего потребителя своим газом, а не переплачивать за импортный», - отметил министр.

По информации Ю.БОЙКО, осенью 2011 года на Субботинское месторождение прибудет современная буровая платформа, которую НАК «Нафтогаз Украины» приобрел в Сингапуре.

«НАК «Нафтогаз Украины» приобрел самую современную буровую платформу в Сингапуре. Осенью она будет доставлена на Субботинское месторождение в Черном море», - сообщил министр.

Ю.БОЙКО уверен в перспективности выполнения заданий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно максимального уменьшения зависимости Украины от импортных энергоносителей в ближайшие 5 лет.

«Я убежден, что задание, которое поставил нам Президент, - за пять лет максимально уменьшить закупку импортных энергоносителей, мы выполним, причем в отмеченный срок. Я вижу перспективу в решении этого вопроса», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 года Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» завершило бурение поисковой скважины №3 на Субботинском нефтяном месторождении Прикерченского шельфа Черного моря.

Геологическое изучение площади Субботина, находящейся в 30 км южнее береговой линии Керченского полуострова, было начато в 2006 году бурением параметрической скважины глубиной 4300 метров. Она стала первым и самым глубоким морским геологоразведочным объектом в Украине.

Прогнозные геологические ресурсы мелководного Прикерченского шельфа оцениваются в 395 млн. тонн условного топлива. Пробуренные на структуре Субботина две поисковые скважины подтвердили наличие здесь промышленных запасов нефти.

Пробуренная новая, третья, скважина позволит уточнить геологическое строение месторождения. В 2011 году Управление разведочного и эксплуатационного бурения компании приступит к бурению четвертой поисковой скважины на данной структуре, проектной глубиной 2700 метров. По окончании производственных и исследовательских работ и по совокупности всех имеющихся данных специалисты компании смогут окончательно нанести на карту это нефтяное месторождение и точнее рассчитать его запасы.