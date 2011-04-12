SCM намерена составить первый рейтинг энергоэффективности регионов Украины

Компания “Систем Кэпитал Менеджмент” намерена в 2011 году составить первый в Украине независимый рейтинг энергоэффективности регионов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила пиар-директор СКМ Наталья ЕМЧЕНКО.

По ее словам, рейтингование регионов и городов планируется провести по трем основным направлениям: жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, транспорт. Кроме того, при рейтинговании будет также, возможно, оцениваться политика энергоэффективности местных властей на региональном уровне.

Составлением рейтинга займется аналитический центр Best.

Как уточнил УНИАН главный экономист аналитического центра Best Борис ДОДОНОВ, при рейтинговании за основу будет браться базовая методология Международного энергетического агентства.

Н.ЕМЧЕНКО сообщила, что представление рейтинга состоится предположительно в октябре текущего года.

Справка УНИАН. Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании «Метинвест холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский Ритейл», машиностроительный холдинг «Горные машины» и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.