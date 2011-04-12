НКРЭ внедрит для облэнерго систему тарифного стимулирования

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) планирует внедрить систему тарифного стимулирования энергоснабжающих компаний на основе показателей качества электроснабжения их потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно сообщению, в частности, регулятор на основании мониторинга показателей качества электроснабжения планирует установить для каждого облэнерго контрольные показатели, которые будут учитываться как одна из составляющих тарифов компаний на передачу и поставку электроэнергии. Речь идет об установке для облэнерго так называемых целевых показателей SAIDI (индекс средней длительности перерывов в электроснабжении потребителей), в случае выполнения которых компании будут финансово поощрять, а в случае невыполнения – штрафовать.

«Это даст возможность использовать более эффективное регулирование тарифов энергоснабжающих компаний и осуществлять защиту прав потребителей», – отмечает регулятор.

Следующим этапом внедрения стимулирующих механизмов регулирования деятельности облэнерго, по мнению НКРЭ, должно стать проведение опроса конечных потребителей энергокомпаний. На основе таких опросов регулятор намерен определить ценность бесперебойного электроснабжения для разных категорий потребителей и их готовность платить за улучшенное качество электроснабжения.

В пресс-службе НКРЭ напомнили, что в феврале текущего года комиссия обязала облэнерго ежеквартально отчитываться по показателям надежности и коммерческого качества энергоснабжения своих потребителей (постановления №17-18). Данные этого мониторинга в дальнейшем лягут в основу целевых показателей SAIDI для облэнерго.