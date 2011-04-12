Украине нужна скорейшая оценка активов СП «Нафтогаза» и «Газпрома» - Азаров

Украина заинтересована в скорейшем изучении активов по созданию совместного предприятия между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Немало сейчас говорится о возможной реализации проекта по созданию совместного предприятия с участием НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». В этой связи хотел бы отметить, что мы заинтересованы в том, чтобы уже в ближайшее время провести оценку соответствующих активов и найти оптимальный формат и наиболее приемлемые условия для создания такого совместного предприятия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что для углубления дальнейшего сотрудничества Украины и России в энергетической сфере важную роль должно сыграть создание совместных предприятий с участием украинских и российских компаний по добыче углеводорода в Украине. «В частности, мы готовы предложить морской шельф, а также добычу из нетрадиционных источников, таких как, например, метаноопасные угольные пласты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов на территории Украины.

13 сентября 2010 г. заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».

26 января т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с германскими бизнесменами заявил, что Украину для создания совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» устроили бы российские активы, позволяющие без лишних затрат иметь нефть и газ. При этом он подчеркнул, что активы, предложенные на сегодняшний день Россией, Украину не устраивают. Также он отметил, что переговоры по созданию СП ведутся буквально каждую неделю, однако особого прогресса в них нет.

7 апреля заместитель главы "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что создание совместного предприятия между российским газовым монополистом ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" осложняется планируемой приватизацией украинского холдинга