Дорогой бензин переформатирует авторынок Украины?

Новости рынка светлых нефтепродуктов день ото дня все безрадостнее. Тот факт, что нефть начала безудержно дорожать еще до массовых волнений в Северной Африке, а остановить этот процесс не в силах даже падение спроса на бензин в Японии, лишь окончательно убивает надежды на нормализацию ситуации. Еще недавно эксперты размышляли о скором преодолении докризисного максимума в 140 долларов за баррель, а сегодня нам говорят, что новый ориентир уже 300 долларов. Что это может означать для украинского потребительского рынка лучше даже не думать, к примеру, только в стоимости сельхозпродкуции цена бензина составляет около 15%. Эксперты говорят, что цена бензина станет едва ли не основным драйвером инфляции в 2011 году. Но все же, есть один рынок, который не имея прямого отношения к самой нефти, как ни один другой чувствителен к цене моторного топлива — это рынок автомобилей. Если 95-й бензин будет стоить 15 гривен за литр, а тем более 20 и более, это однозначно отразится на автопродажах. И хотя логика подсказывает, что они должны начать сокращаться прямо пропорционально подорожанию бензина, на самом деле этого может и не произойти. Авторынок Украины уже начал саморегулироваться и делает он это по европейскому образцу - Город переходит на компактные малолитражки.

От внедорожников к микровэнам

Проходя по столичному Крещатику мы невооруженым глазом видим, что благосостояние наших сограждан неуклонно растет, и основным индикатором в данном случае выступают не модные бутики и дорогие рестораны, а автомобили. На тротуарах центральных улиц украинской столицы полновластными хозяевами давно стали Mercedes-Benz, Porsche, BMW и прочие Lexus-ы с Range Rover-ами. В некоторых местах поток пешеходов превратился в тонкие ручейки, обтекающией массивные корпуса шикарных лимузинов и внедорожников, которые теперь стоит называть «тротуарниками». Да, бывает иногда мелькнет в этом буйстве тщеславия и безудержных понтов Mitsubishi Lancer или даже какой-нибудь "Жигуленок" из 80-х, но общий фон все равно состоит из монстровидных авто в полтора человеческих роста. И все эти шедевры мирового автопрома, извините за выражение, жрут по 15-20 литров бензина (да не какого нибудь, а самого что ни на есть премиума) на 100 км. В такой напряженной обстановке, даже самый мелкий «олигарх» не удержится от того, чтобы не купить себе хотя бы Nissan Qashqai. В результате количество внедорожников на украинских улицах превышает все разумные пределы. С одной стороны, ничего не скажешь — хочет человек тратить на бензин по 5-10 тысяч гривен в месяц, это его личное дело, есть деньги - пусть тратит. Но с другой, там где стоит одна Toyota Sequoia, поместились бы два Volkswagen Polo, а это в условиях напряженки с парковочными местами уже немало. Однако, это все досужие и отнюдь не блещущие новизной размышления, а нам значительно интереснее мнение эксперта.

В своем комментарии УНИАН генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и диллеров (ВААИД) Олег Назаренко отметил, что уже в ближайшее время можно ожидать серьезного изменения сегментации на автомобильном рынке Украины. «Такая тенденция уже наблюдается. Украинцы все больше и больше становятся европейской нацией — предпочитая компактные малолитражные автомобили. Если вы посмотрите на парижские улицы, то вы не увидите там огромных внедорожников, большинство машин — малоэнергоемкие бюджетные автомобили с объемом двигателя до 1,6 литра. Именно такие автомобили станут наиболее продаваемыми и в Украине», - прогнозирует эксперт.

Он также отметил, что на вторичном авторынке цена на автомобили с объемом свыше 2 литров уже начала снижаться. «В Украине постепенно "вымывается" средний класс, который раньше мог себе позволить подобные автомобили, как новые, так и подержанные. Именно, так называемый, средний класс предпочитал 2-2,5 литровые седаны и хэтчбеки. Но с резким ухудшением условий для ведения частного бизнеса в нашей стране таких людей становится все меньше. В то же время продажи в премиум сегменте в Украине не падают, что свидетельствует о том, что относительно богатые люди по-прежнему чувствуют себя вполне комфортно», - добавил О.Назаренко.

Он прогнозирует, что в ближайшее время основной объем продаж на рынке новых автомобилей будет сосредоточен в ценовом сегменте до 15-17 тыс. долл. Говоря о возможных потерях украинских автодиллеров, О.Назаренко предположил, что они не будут слишком большими. «Подавляющее большинство автопроизводителей во всем мире стараются охватить все ниши - от компактных автомобилей до внедорожников, и если диллеры будут заказывать малолитражки, то производители просто сместят акцент на производство этого типа машин. Конечно, если в Украине будет введена еще и дополнительная пошлина на импортный бензин, то это ударит даже по продажам экономичных автомобилей, рассчитанных под бензин стандарта евро-4, евро-5. Наши нефтеперерабатывающие заводы просто не смогут обеспечить потребности автовладельцев в качественном бензине, потому что они его не производят, а импортный будет слишком дорогим. Понятно, что импортировать качественные автомобили, если для них нет качественного бензина никто не будет», - убежден глава ВААИД.

Но не стоит питать иллюзий относительно того, что супердорогой бензин заставит владельцев суперавто пересесеть хотя бы на автомобили бизнес-класса. Об этом собственно говорит и О.Назаренко отмечая, что продажи автомобилей в премиум сегменте остаются стабильными.

Неужели Майя догадывались о ценах на бензин в 2012 году?

Что касается прогнозов по цене бензина, то, по мнению О.Назаренко, зачастую они излишне писсимистичны. «Когда говорят что 95-й бензин уже к середине этого года будет стоить 15 грн. за литр, я не очень в это верю. Мы помним, что при цене 140 долларов за 1 баррель в 2008 году начался кризис — мировая экономика просто не выдержала такой цены. Прогноз в 200 долларов за баррель на 2012 год, о чем говорят некоторые эксперты, скорее, похож на предсказания индейцев майа о конце света в следующем году. Это - явный перегиб», - сказал эксперт и добавил: «Не стоит забывать и о том, что когда в конце 2008 года стоимость 1 барреля составляла 140 долларов, а доллар был по 8 гривен 20 копеек цена литра 95-го колебалась около 7 гривен. Сегодня баррель нефти приблизился к 120 долларам, доллар стоит 8 гривен, но бензин уже стоит почти 10 гривен. Так что проблема нашего бензина это не беспорядки в Северной Африке, не игры на фьючерсных рынках нефти, самое большое зло — это Верховная Рада и ее законы».

О.Назаренко напомнил, что включая транспортный сбор в цену бензина ВР подняла стоимость 1 литра не на 4 копейки, чего было бы вполдне достаточно, а на 50-70 копеек. «Вот в чем причина подорожания нашего бензина, а отнюдь не во внешних факторах», - убежден эксперт.

Гибриды: диллеры предлагают обнулить ввозные пошлины

В связи со всем выше сказанным стоит вспомнить о том, что на мировом авторынке уже давно перестали быть редкостью автомобили с гибридной силовой установкой, включающей в себя как бензиновый, так и электродвигатель. К примеру, россияне даже замахнулись на собственный проект такого автомобиля, получивший гордое название «Ё-мобиль». Недавно сам российский премьер Владимир Путин совершил тест-драйв этого чуда техники, создание которого было профинансированно миллиардером Прохоровым. Так может быть вместо «Лады Калины» в Украину скоро начнут массово завозить российские Ё-гибриды? Однако, по мнению О.Назаренко, перспективы «Ё-мобиля» выглядят сомнительно, так как для создания полноценного автомобиля нужна многолетняя системная работа. «В России просто в очередный раз пытаются потешить великодержавное самолюбие и заявить о создании собственного гибридного автомобиля, невзирая на затраты и конечный результат», - отметил О.Назаренко.

Что же касается украинского рынка гибридных автомобилей, то на нем, по мнению эксперта, есть неплохие перспективы у таких автомобилей как Toyota Prius, если кто подумал, что это подакт-плейсмент, то извольте другой пример - Honda Insight. Для справки отметим, что будучи полноразмерным хэтчбэком, Prius благодаря своему бензиново-электрическому двигателю потребляет всего около 4 литров бензина на 100 км в городском цикле, приблизительно столько же и Honda Insight. Правда, по отзывам людей, имевших дело с гибридными автомобилями в реальной жизни, можно предположить, что заявленные производителем характеристики экономичности несколько завышены. Но как бы то ни было гибриды процентов на 50 экономичнее своих бензиновых «одноклассников».

Как сообщил О.Назаренко при участии ВААИД уже подготовлен законопроект о введении нулевой пошлины на гибридные автомобили, для того чтобы стимулировать их ввоз в Украину. «Пока мы не решили, когда будем подавать его на рассмотрение ВР, возможно уже в ближайшее время, а возможно осенью этого года. Мы хотим снять ввозную пошлину на такие автомобили, а так же предлагаем закупать в обязательном порядке определенный процент гибридных автомобилий для госучреждений», - добавил О.Назаренко.

Не хочешь дизеля - поддай газку

Но вот вопрос — а как же быть рядовому украинскому автовладельцу, который и при 7 гривнах за литр 95-го, выбирал автомобиль во многом исходя из его экономичности. Теперь даже малолитражка вполне в состоянии проглотить пару тысяч гривень в месяц.

Директор по маркетингу ООО «Автоград» (официальный диллер Mitsubishi Motors в Украине) Олег Сердюк считает, что рост цен на бензин подтолкнет многих автовладельцев к установке на свои автомобили газобалонного оборудования, которое позволяет использовать в качестве топлива не только бензин, но и газ — пропан-бутан. «Газовое оборудование стоит относительно недорого, а цена газа пока заметно ниже чем бензина, хотя в случае массового перехода на этот вид топлива, оно безусловно подорожает», - предположил собеседник агентства.

Он также считает, что, в связи с подорожанием нефтепродуктов в Украине, можно ожидать роста спроса на автомобили с дизельными двигателями. «Хотя дизтопливо уже и стоит почти как бензин, но дизельные двигатели обеспечивают существенную экономию. При одинаковом объеме и сопоставимой мощности, дизельные двигатели на 30-40% экономичнее чем бензиновые. До недавнего времени украинские автомобилисты в большинстве своем относились к дизелю с недоверием. Но оказалось, что и надежность дизельных двигателей на хорошем уровне и в обслуживании они не так дороги, как было принято считать. В Европе продажи автомобилей с дизельными двигателями уже давно превалируют над бензиновыми, в ближайшее время украинский авторынок также ожидает рост спроса на дизельные автомобили», - прогнозирует эксперт.

Вместе с тем он признал, что на пути увеличения продаж автомобилей с дизельными двигателями в Украине существует серьезное препятствие. «Современные дизели весьма требовательны к качеству дизтоплива, которое у нас пока не дотягивает до европейских стандартов. В результате, автопрозводители не решаются массово поставлять дизельные версии своих автомобилей в Украину, опасаясь возникновения частых неполадок в процессе их эксплатации», - добавил О.Сердюк.

Как тут не вспомнить об инициативе Минэнерго по введению антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов, независимо от страны-импортера, на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива - 80 евро/тонна. Если это действительно произойдет, то для украинских автолюбителей станет еще меньше вариантов для отступления перед лицом бензиновых цен. Так как понятно, что отечественные НПЗ нормальным дизтопливом нас смогут обеспечить еще очень нескоро.

"Опошлили" идею: пошлину на бензин и дизтопливо снизили, на сжиженный газ - нет

В заключение отметим, что 6 апреля с.г. Кабмин одобрил, а ВР 7 апреля приняла, изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми ставка акцизного сбора на бензины автомобильные снижена на 50 евро за тонну (со 182 до 132 евро за тонну), а на дизельное топливо – на 30 евро за тонну. Такое решение Кабмина делает введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты просто нелогичным, а соответственно позволяет надеяться на окончательный отказ от применения этой меры.

Вместе с тем, по мнению директора НТЦ «Психея» Сергея Сапегина «заявления ряда СМИ о том, что снижение ставок акциза на бензин и дизельное топливо позволит снизить розничные цены на бензин на 40-60 коп./литр, ошибочны. По его словам, за последние две недели нефть марки Brent подорожала почти на 10% (с 113 до 124 долл./барр.). При этом все прогнозы указывают на то, что рост цен на нее продолжится. Таким образом, сырье для украинских НПЗ - отечественные и импортируемые нефтепродукты - подорожают по меньшей мере на 52 евро на одной тонне. «Это не позволяет говорить о возможности не только снижения, но и стабилизации розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине», – добавил С.Сапегин.

Кроме того, он отметил, что при подготовке законопроектов, принятых Верховной Радой 7 апреля, также не было учтено, что снижение акциза на бензин и дизтопливо при сохранении акциза на сжиженный газ в размере 40 евро за 1 тонну ухудшит привлекательность газового топлива и усилит социальную напряженность в обществе.

Так что, хотя Кабмин вместе с Парламентом и пытаются сдержать рост цен на топливо для автотранспорта, но делают это как всегда бессистемно, а значит и неэффективно.

P.S.На прошлой неделе по улице Городецкого, что в самом центре Киева, сквозь узкий проход между припаркованных автомобилей продирался обычный эвакуатор, на платформе которого вальяжно раскачивалась белая с золотым карета. Откуда и куда везли гужевое транпортное средство - неизвестно, но не исключено, что кто-то уже в курсе, чем все закончится. Да и пограничники все чаще рапортуют о задержании контрабандистов, которые для перевозки "груза" используют... подводы да телеги. Что тут скажешь - бензин нынче дорог...

Петр Черных (УНИАН)