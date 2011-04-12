Немецкая Sigsolar планирует создать производство по сборке солнечных модулей в Луганской области

Sigsolar GmbH (Германия) планирует построить завод по сборке солнечных модулей в Луганской области.

Проект создания производства обсуждался на встрече представителей компании и областных властей, состоявшейся 7 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Как сообщил в ходе встречи руководитель проекта, управляющий Sigsolar GmbH Юрген ШРЕДЕР, менеджеры компании уже провели ряд встреч с представителями профильных украинских ведомств, которые проявили заинтересованность в развитии таких технологий на территории Украины.

Справка УНИАН. Компания Sigsolar GmbH специализируется на производстве, продаже и установке солнечных батарей.

На сегодняшний день единственным производителем солнечных модулей в Украине является компания ОАО «Квазар» (Киев).