ДТЭК приобрела на аукционе 350 МВт сечения в Беларусь и Молдову

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК, приобрели на сегодняшнем аукционе НЭК «Укрэнерго» 350 МВт мощности сечения по направлениям в Беларусь и Молдову для экспорта в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, ООО «Востокэнерго» приобрела 200 МВт сечения «ОЭС Украины – Энергосистема Беларуси» за 2 тыс. грн. ООО «Пауэр Трейд» выкупила доступ к 150 МВт мощности украинско-молдавских линий электропередачи за 2 тыс. грн.

Все лоты выкуплены по стартовым ценам.

Как сообщал УНИАН, на апрельском аукционе «Востокэнерго» приобрело на аукционе доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВт, ООО «Пауэр-Трейд» – доступ к украинско-молдавскому сечению мощностью 250 МВт.

Справка УНИАН. ДТЭК входит структуру ЗАО «СКМ», 100% акций которого принадлежат бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.