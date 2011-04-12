Минэкологии и норвежская Statoil обсудили возможное сотрудничество

Сегодня Министерство экологии и природных ресурсов Украины и вертикально интегрированная энергетическая компания Statoil (Норвегия) обсудили возможное сотрудничество в добыче нефти на континентальном шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В сообщении отмечается, что норвежская компания засвидетельствовала свою заинтересованность в детальном изучении возможного сотрудничества с Украиной в сфере добычи нефти на шельфе Черного моря. В частности, стороны обсудили состояние украинского законодательства, практику относительно соглашений о разделе продукции и технологические вызовы относительно геологического исследования.

Справка УНИАН. Statoil – международная энергетическая компания, которая осуществляет свою деятельность в 34 странах мира. Компания является крупнейшим в мире оператором глубоководной добычи нефти и газа.