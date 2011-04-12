Азаров выступает за параллельную работу электроэнергосистем Украины и России

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что необходимо заключить межправительственное соглашение по параллельной работе электроэнергетических систем Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Считаю необходимым к действующим контрактам между электроэнергетическими компаниями Украины и России нужно ускорить работу по подготовке и подписанию в ближайшее время межправительственного соглашения о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы России и электроэнергетической системы Украины», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украине и России следует полнее использовать свой потенциал в сфере электроэнергетики.