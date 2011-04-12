Азаров выступает за активизацию оценки стоимости атомных комплексов Украины и России

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за активизацию оценки стоимости атомных энергопромышленных комплексов Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Считаю необходимым ускорить работу по оценке стоимости активов предприятий и организаций атомных энергопромышленных комплексов Украины и России, предлагаемых к интеграции», – сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил необходимость подготовки соглашения по предоставлению кредита «Сбербанка России» на достройку 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2010 года Кабинет Министров Украины и правительство России подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3, 4 Хмельницкой АЭС.

12 января 2011 года закон был ратифицирован Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины.

ОАО «Сбербанк России» подтвердило свою готовность предоставить ГП НАЭК «Энергоатом» кредит на сумму 1 млрд. долл. для разработки технического проекта реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000, производства оборудования РУ с длительным циклом изготовления и других подготовительных работ к сооружению энергоблоков №3, 4 Хмельницкой АЭС.

В долгосрочной перспективе 3-й и 4-й энергоблоки ХАЭС заменят блоки, которые будут выводиться из эксплуатации, а также заполнят потребность в электростанциях базовой нагрузки. Значительная доля АЭС в энергобалансе страны также позволит сдерживать рост тарифов на электроэнергию для населения благодаря более низкой себестоимости атомной энергии по сравнению с выработанной на тепловых станциях.