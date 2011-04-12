“Киевэнерго” готова закончить отопительный сезон в столице

Компания «Киевэнерго» технически готова к завершению отопительного периода 2010-2011 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы “Киевэнерго”.

Отмечается, что решение относительно сроков начала и прекращения отопительного сезона принимает Киевская городская государственная администрация.

Вместе с тем “Киевэнерго” обосновывает свое предложение “постоянным повышением температуры внешнего воздуха, которое наблюдается на протяжении последних дней, и прогнозом, по которому на последующий период также ожидается стабильно теплая погода”.

“Завершение отопительного сезона не согласно ранее установленным нормам – 15 апреля, а раньше, когда это позволит погода, – хорошая практика “Киевэнерго”, подкрепленная опытом энергокомпании. Ведь такой гибкий подход позволяет компании экономить средства на использование газа, а населению – на оплату тарифа за тепло”, - заявил главный инженер АК “Киевэнерго” Юрий ГЛАДЫШЕВ.

При этом он добавил, что компания, как и всегда, будет ориентироваться на соответствующее распоряжение КГГА относительно сроков окончания отопительного сезона.

В то же время в “Киевэнерго” подчеркивают, что отключение систем отопления в школах, лечебных и детских заведениях осуществляется только по их письменным заявкам согласно требованиям нормативных документов.

В компании напоминают, что, согласно ряду законодательных актов, если на протяжении трех суток среднесуточная температура внешнего воздуха превышает 8°С, разрешается завершение отопительного периода (п.4 Правил подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, п.7.9.4 Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей, п.8.13.44 ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация, электрических станций и сетей, п. 9.7 ДБН В.2.5-39:2008 «Тепловые сети»).

В пресс-службе “Киевэнерго” УНИАН также отметили, что после прекращения подачи теплоносителя потребителям столицы, снабжения горячей воды будет происходить в нормативном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, ДК «Газ Украины» предупредил, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны до 16 апреля 2011 г. оплатить 100% стоимости природного газа, употребленного в январе-марте этого года, иначе компания вынуждена будет отключить их из-за долгов.

Компания «Киевэнерго» в 2010-2011 гг. задолжала за газ около 1,81 млрд. грн. (оплата в 2011 г. – 68%).