В Кировограде из-за похолодания возобновлено отопление

Исполнительный комитет Кировоградского городского совета решил возобновить отопление жилых и социальных объектов в связи со значительным снижением температуры воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на заместителя городского председателя Виктора АНДРЕЕВА.

В соответствии с решением, дочернее предприятие «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА», коммунальное предприятие «Теплоэнергетик» и другие субъекты отношений в сфере теплоснабжения продолжат отопительный сезон в Кировограде до момента превышения среднесуточной температуры внешнего воздуха отметки 8 градусов тепла на протяжении трех суток.

По информации В.АНДРЕЕВА, тепло в жилые дома и социальные объекты города поступит вечером 12 апреля.

Как сообщалось, ранее горисполком своим решением разрешил прекратить теплоснабжение общеобразовательных учебных заведений и детско-юношеских спортивных школ с 1 апреля 2011 года из-за отсутствия средств на оплату услуг.