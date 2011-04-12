Председателем правления «Прикарпатьеоблэнерго» переизбран Бубен

Сегодня на общем собрании акционеров ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» председателем правления сновы избран Александр БУБЕН, который возглавляет предприятие с 2002 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Прикарпатьеоблэнерго».

На общем собрании акционеров были рассмотрены 19 вопросов, внесенных в повестку дня. Утверждены отчеты правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2010 год, утверждены основные направления развития общества на 2011 год. Также собрание утвердило годовую финансовую отчетность общества и его дочерних предприятий.

Кроме того, акционеры приняли решение о распределении прибыли за 2010 год, которая составила около 49 млн. гривен. В частности, на дивиденды будет направлено 5% от прибыли.

Также принято решение об изменении типа общества - с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество.

Общие собрание акционеров отозвало действующий и утвердило новый состав правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Прикарпатьеоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области.