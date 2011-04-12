В Кировоградской области с начала месяца цены на горючее выросли на 10-16 коп.

В Кировоградской области с начала апреля цены на горючее выросли в среднем на 10-16 коп.

Об этом УНИАН сообщили в Госинспекции по контролю за ценами в Кировоградской области.

Согласно сообщению, по состоянию на 12 апреля 2011 года средняя цена на бензин А-80 составила 9,23 грн./л, А-92 – 9,60 грн./л, А-95 – 9,87 грн./л, дизтопливо – 9,44 грн./л

На 1 апреля в области средняя цена на А-80 составляла 9,13 грн./л, А-92 – 9,50 грн./л, А-95 – 9,75 грн./л, дизтопливо – 9,28 грн./л.