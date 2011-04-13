В Херсонской области 17 населенных пунктов остались без газоснабжения

Вчера в 13.40 в Цюрупинском районе Херсонской области в лесополосе работники линейного отдела управления магистральных газопроводов «Харьковтрансгаз» обнаружили разгерметизацию газопровода высокого давления в результате несанкционированного вмешательства.

В 22.00 после снижения давления в газопроводе разгерметизация была ликвидирована и начат подъем давления.

После этого работники ОАО «Херсонгаз» в связи с технической невозможностью (наличие воздуха в коммунальной газовой сети) и выполнением требований правил безопасности временно прекратили подачу газа в 17 населенных пунктов Цюрупинского и Голопристанского районов.

Событие находится под контролем Главного управления МЧС в Херсонской области.