Фьючерсы на нефть на NYMEX во вторник резко упали

Котировки фьючерсов на нефть во вторник упали на фоне заявлений экспертов, составляющих прогнозы, о том, что высокие цены на нефть вредят спросу на топливо и оказывают давление на мировую экономику, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 3,67 доллара, или на 3,3%, - до 106,25 доллара за баррель, что почти на 6% ниже достигнутого в пятницу самого высокого уровня за два с половиной года.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились в цене на 3,06 доллара - до 120,92 доллара за баррель.

Цены на нефть упали после того, как Международное энергетическое агентство сообщило о появлении признаков того, что высокие цены на нефть вредят спросу. В своем отчете во вторник Организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз по спросу на нефть в 2011 году. Помимо этого, Саудовская Аравия сократила производство нефти, которое было недавно увеличено, на 500 000 баррелей в день ввиду сдержанного спроса.

Усилил опасения инвесторов исследовательский отчет Goldman Sachs, в котором рекомендовалось продавать корзину сырьевых товаров и отмечались "появляющиеся признаки снижения спроса на нефть". Инвестиционный банк прогнозирует "значительный откат", почти на 20 долларов, цен на нефть марки Brent в следующие месяцы.

Трейдеры обратили внимание на эти предупреждения, что породило общие продажи на рынках. Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи торговался с понижением на 104 пункта, на уровне 12277. Цены на золото упали. Пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,5%.

Рост цен на нефть с примерно 91 доллара за баррель в конце 2010 года был главным образом вызван опасениями относительно предложения, связанными с распространением нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Гражданская война в Ливии привела почти к полной приостановке добычи 1,6 млн. баррелей нефти в день в этой стране, и любые дополнительные нарушения могут вызвать нехватку предложения.

Однако, учитывая то, что фьючерсы на нефть торгуются на уровнях, наблюдавшихся в последний раз во время роста цен 2008 года, а также рост розничных цен на бензин в США к психологически важному уровню 4 доллара за галлон, нефтяные аналитики все больше обеспокоены тем, что любой рост цен на нефть с текущих уровней скажется на активности автомобилистов и затруднит восстановление американской экономики.

На прошлой неделе цены на бензин выросли до 3,79 доллара, при этом в начале 2011 года они составляли 3,07 доллара, согласно данным Министерства энергетики США.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подешевели на 3,64 цента - до 3,1641 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 7,99 цента до 3,1726 доллара за галлон.

В среду Министерство энергетики опубликует данные по запасам н- ефти и нефтепродуктов в США. Согласно прогнозам аналитиков, данные будут свидетельствовать о росте запасов нефти в США на 1,1 млн. баррелей на предыдущей неделе. Запасы бензина, как ожидается, сократились на 700 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и топочный мазут, остались без изменений.