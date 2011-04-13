Украина и Россия обсудят обоснованность цены на газ 19 апреля

Председатель правительства России Владимир ПУТИН пообещал поручить вице-премьер-министру РФ Игорю СЕЧИНУ 19 апреля обсудить с правительством Украины вопрос обоснованности формулы цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров, комментируя результаты вчерашней встречи с В.ПУТИНЫМ.

«Премьер-министр России пообещал поручить своему заместителю И.СЕЧИНУ во время его визита в Украину 19 апреля обсудить с правительством Украины вопрос обоснованности формулы ценообразования на газ для Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ, министру энергетики и угольной промышленности Юрию БОЙКО в переговорах с И.СЕЧИНЫМ использовать все аргументы, информацию и анализ, которые есть у Украины касаемо ценообразования на газ, как для Украины, так и для стран Европы.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Н.АЗАРОВ во время встречи с В.ПУТИНЫМ заявил, что цена российского газа, поставляемого Украине в соответствии с контрактами 2009 года, не отражает рыночной стоимости, которая сформировалась в странах Европейского Союза, и существенно превышает цену на альтернативные виды топлива. «Наше желание - выйти на экономически обоснованное и справедливое определение формулы цены на газ для Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.