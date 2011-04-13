Уровень радиации в воде у побережья Фукусимы достиг наивысшего уровня с начала замеров

Содержание радиоактивного йода-131 во взятых в 15 километрах к северу от аварийной японской АЭС "Фукусима-1" пробах морской воды превысило норму в 23 раза, что представляет собой высочайший уровень со 2 апреля, когда компания-оператор АЭС TEPCO начала собственные исследования воды.

Как передает РИА “Новости”, об этом сообщает TEPCO.

"Мы полагаем, что существует тенденция распространения радиоактивных веществ в океане в северном направлении, однако точно сказать, каким образом будет распространяться радиация в океане, трудно. Мы намерены усилить наблюдения за состоянием океанских вод, в частности, усилить мониторинг районов, где обнаружены высокие уровни радиации", - сообщило Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA).

По данным Министерства науки и технологий Японии, во взятых 11 апреля пробах морской воды в 30-километровой морской зоне в районе аварийной АЭС, содержание йода-131 превысило допустимые нормы в 2,2 раза, что означает наиболее серьезное повышение уровня радиации со времени начала осуществления министерством замеров 23 марта. В воде, взятой специалистами министерства, содержание йода-131 составило 88,5 беккерелей на литр. В тех же пробах выявлен радиоактивный цезий-137 в объеме 71 беккерель на литр.

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания.