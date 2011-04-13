Кабмин утвердил порядок компенсации ставок по кредитам на проекты по энергоэффективности

Кабинет министров Украины утвердил порядок компенсации за счет средств Государственного бюджета процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями для реализации проектов по энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (ГАЭЭ) Николай ПАШКЕВИЧ со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

Глава ГАЭЭ напомнил, что в Госбюджете на текущий год на эти нужды предусмотрено 19,2 млн. грн. Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что государственная поддержка в рамках этой программы будет направляться преимущественно на проекты, связанные со снижением потребления природного газа, на уменьшение энергоемкости продукции, а также использование возобновляемых источников энергии. Компенсация будет предоставляться ГАЭЭ на конкурсных основаниях. Основным критерием отбора того или иного проекта будет оценка его реальной энергоэффективности, - отметил Н.ПАШКЕВИЧ.

Глава агентства сообщил, что соответствующий конкурс ведомство планирует объявить в июне текущего года.