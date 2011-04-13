Правительство не будет закладывать инвестиционную составляющую в тарифы на газ для потребителей

Кабинет министров Украины не будет закладывать инвестиционную составляющую в тарифы на газ для потребителей.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

В сообщении отмечается, что украинскую газо- и нефтедобывающую отрасль нужно максимально развивать, чтобы увеличить собственную добычу и, соответственно, повлиять на ценовую политику относительно энергоносителей. Однако это никоим образом не должно повлиять на тарифы для потребителей.

По словам премьер-министра Николая АЗАРОВА, развитие собственной добывающей отрасли – основной выход из сложной ситуации, когда резко и непрогнозируемо колеблются мировые цены на энергоносителе.

В частности, значительный рост цен на нефть, который наблюдался в последнее время, в который раз показал зависимость от мировых вызовов практически всех стран. Украина не является исключением.

«Правительству удалось избежать соответствующего роста цен в Украине благодаря применению ряда мер, ситуация нуждается в кардинальном решении. В отличие от соседних стран, цены мы удерживаем в приемлемом коридоре», – отмечено в сообщении.

В то же время развитие собственной добычи – дело длительного времени и значительных капиталовложений. Нужны масштабные инвестиции, которые окупятся лишь через годы. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, на развитие газодобывающей отрасли, в частности, будут направлены дополнительные средства, которые получены от повышения тарифов на газ для населения, – это свыше 1,2 млрд. грн.

Также будут применены меры по поиску других источников финансирования, в частности для развития украинской добычи будут привлекаться средства инвесторов.

Кроме того, возможно вкладывание в наращивание темпов украинской газо- и нефтедобычи и государственных денег.

«Однако в любом случае расходы на модернизацию отрасли не будут заложены в новые тарифы. Именно на такой позиции настаивает правительство, хотя вопросы формирования цены на газ принадлежат к компетенции Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, которая является независимым органом и устанавливает розничные цены на природный газ для потребностей населения», – сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что предложения НКРЭ относительно планомерного увеличения тарифов на газ для всех категорий потребителей до экономически обоснованного уровня сейчас не находят поддержки со стороны правительства,. «Позиция правительства – недопущение в дальнейшем роста цен на газ. Модернизация украинской добывающей отрасли в любом случае не должна стать грузом для потребителей», – сказано в сообщении.